2019-10-11T10:29:22+03:00
Общество

Дождь или снег: Какая погода ждет туляков на выходных 12-13 октября

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Погода в Туле балует туляков теплыми денечками Фото: Алексей ФОКИН

Погода в Туле балует туляков теплыми денечкамиФото: Алексей ФОКИН

Сегодня днем ожидается пасмурная погода, +9..11°, ветер западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитное поле спокойное. Ближайшей ночью переменная облачность, температура +7..+9°. Атмосферное давление в пределах нормы.

В субботу, 12 октября, в течение суток ожидается переменная облачность; ночью +7..+9°, днем +11..13°, ветер юго-западный, сильный, порывы до 14 м/с.

В воскресение, 13 октября, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью и днем +12..14°, ветер западный, умеренный. Возможны небольшие геомагнитные возмущения.

Начало рабочей недели будет по-прежнему теплым. В понедельник, 14 октября, ожидается переменная облачность; ночью +8..10°, днем +16..18°, ветер юго-западный, сильный, порывы до 13 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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