2019-10-11T10:18:02+03:00
Происшествия

Отравление в Кадетской школе в Первомайском: госпитализированы двое детей

Жалобы на недомогание появились у ряда учеников кадетского корпуса в четверг, 10 октября.
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Как стало известно "Комсомолке", для осмотра учеников были немедленно вызваны медики. Они установили, что у 12 учеников признаки кишечного расстройства, после чего все они были доставлены в стационар на дообследование. Точный диагноз будет установлен после получения результатов анализов.

На сегодня в стационаре оставлено двое воспитанников учебного заведения. Что стало причиной отравления, предстоит установить специализированным службам. В настоящее время Роспотребнадзор проводит проверку по факту произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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