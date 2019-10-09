ТГПУ им. Л.Н.Толстого приглашает туляков написать Географический диктант

СЕГОДНЯ 14:16 2019-10-09T14:18:31+03:00

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Географический диктант проводится Русским географическим обществом по инициативе Председателя попечительского совета общества, Президента РФ В.В.Путина ежегодно с 2015 года. Его основной целью является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения.

«Ежегодно география Диктанта расширяется и уже в прошлом году он проводился в 97 странах мира на 3532 площадках. Всего в акции приняли участие более 376 тысяч человек, из них в России диктант очно написали 249 857 человек, за рубежом — 7 171 человек», – рассказывает Доцент кафедры биологии и экологии ТГПУ им. Л.Н. Толстого С.Н. Мамонтов

Кроме того, год назад более 119 тысяч человек проверили свои знания онлайн на сайте dictant.rgo.ru.

В этом году одной из площадок проведения диктанта в Туле станет ТГПУ им. Л.Н.Толстого. Площадка будет открыта с 11:00 для всех желающих проверить свои познания в географии Родины.

Акция будет проводиться 27 октября по адресу проспект Ленина 125, корпус 4, лекторий №1.

Дополнительная информация и предварительная регистрация по электронной почте geodiktant19@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU