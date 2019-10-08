Ольга Слюсарева приняла участие в приемке работ по «Народному бюджету-2019»

СЕГОДНЯ 16:15 2019-10-08T16:17:12+03:00

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Во вторник, 8 октября, в центре образования № 27 состоялась приемка работ, проведенных по областной программе «Народный бюджет-2019».

В мероприятии приняли участие Глава города Тулы Ольга Слюсарева, заместитель начальника главного управления по Советскому территориальному округу по социальной политике Людмила Фомичева, директор Городской службы единого заказчика Алексей Федосеев, представители компании-подрядчика, директор ЦО № 27 Олег Маленков, учителя и родители.

В учебном корпусе № 2 произведен ремонт фасада и замена оконных блоков. Стоимость работ составила 2,445 млн руб. (1,7 млн руб. – средства областного бюджета, в равных долях по 366,75 тыс. руб. составило софинансирование бюджета муниципального образования и родителей).

Ольга Анатольевна совместно с родителями осмотрела школу. Качество выполненных работ было оценено как высокое. Родители поблагодарили областные и городские власти за поддержку и возможность участвовать в программе.

Мэр Тулы отметила, что программа «Народный бюджет» действует в Туле и области с 2011 года и за это время доказала свою актуальность.

– Это яркий пример вовлечения жителей в решение насущных вопросов, которые улучшают качество жизни. Судя по числу заявок, программа очень популярна среди туляков. Жители контролируют все этапы ремонта, начиная от хода работ и заканчивая приемкой объектов. Тем более, вкладывая собственные средства, туляки рассчитывают получить качественный результат решения вопроса и лично заинтересованы в контроле за работой подрядчиков, – подчеркнула Ольга Слюсарева.

По словам Главы города, важно, что в реализацию проекта все больше включается социальная сфера: детские сады, школы, спортивные учреждения.

– Родители у нас активные и широко вовлечены в процесс участия в проекте: сбор средств, подачу заявки, голосование. Это мы видели сегодня на примере данной школы. С каждым годом растет число заявок, расширяется спектр работ, увеличивается доля софинансирования населения. Уверена, в дальнейшем жители будут проявлять не меньшую активность. Сейчас завершается прием заявок на 2020 год, подано 280 заявок, из них более 40 процентов от учреждений образования, – сказала Ольга Анатольевна.

В завершение осмотра школы члены комиссии подписали акт приемки выполненных работ.

В 2019 году в рамках программы «Народный бюджет» в Туле реализованы 55 проектов, из них 35 – это социальные объекты. Сумма финансирования составляет более 74 млн рублей. Всего по программе выделено 120 млн.

ИСТОЧНИК KP.RU