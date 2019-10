Облачные игры на базе технологий NVIDIA доступны абонентам «Ростелекома» с подпиской GFN.RU

СЕГОДНЯ 16:39 2019-10-07T16:40:27+03:00

Изменить размер текста: A A

«Ростелеком» запустил для абонентов своей услуги «Домашний интернет» подписку на облачный сервис GFN.RU. Подключить опцию можно будет в несколько кликов в личном кабинете абонента «Ростелекома» и «ОнЛайма». Новый сервис превращает любой компьютер в мощную игровую машину, на которой можно добиваться впечатляющих результатов в самых популярных онлайн-играх.

Облачный игровой сервис GFN.RU появился в России благодаря сотрудничеству группы «Сафмар» и компании NVIDIA (США) — мирового лидера рынка графических процессоров и визуальных вычислений. «Ростелеком» стал единственным российским интернет-провайдером, который может предложить своим клиентам подписку на GFN.RU на тех же условиях, что и поставщик, без комиссий и наценок (999 рублей в месяц). На старте подписка на GFN.RU доступна абонентам «Ростелеком-ОнЛайм» в Москве, позднее она будет поэтапно вводиться в других регионах.

Благодаря сервису GFN.RU миллионы российских геймеров получили возможность играть в самые требовательные к мощности и быстродействию современные онлайн-игры практически с любого персонального компьютера с операционными системами Windows и macOS. GFN.RU использует технологические возможности платформы NVIDIA RTX, используемой в облачном игровом сервисе GeForce NOW, глобальный пилотный запуск которого состоялся в 2018 году. Облачные технологии NVIDIA позволяют любому игроку ощутить все преимущества графики GeForce новейшего поколения.

Все, что нужно — это обеспечить высокоскоростное подключение домашнего устройства к интернету. Сочетание передовых технологий NVIDIA и расположение серверов на территории России, а также сверхскоростные каналы передачи данных, предоставленные компанией «Ростелеком», обеспечивают оптимальную производительность сервиса и минимальные задержки передачи данных.

GFN.RU работает с популярными сервисами цифровой дистрибуции Steam, Battle.net, Uplay и уже поддерживает около сотни популярных на мировом и российском рынках игр, включая Warface, World of Tanks, War Thunder, Fortnite, Метро: Исход, Dead by Daylight, Wolfenstein: Youngblood, Shadow of the Tomb Raider и другие.

«Наша компания с 2016 года развивает экосистему цифровых сервисов для онлайн-игроков, а их в стране больше 30 миллионов. “Ростелеком” первым из операторов запустил специальный тарифный план “Игровой”, который включает все, что нужно геймеру. Более 12 миллионов семей по всей России имеют высокоскоростной доступ в интернет благодаря нашей компании. Скоро все они смогут подключить опцию GFN.RU и без апгрейда компьютера наслаждаться возможностями современных компьютерных игр, которые требуют больших мощностей и высоких скоростей», — отметила вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.

«С сервисом GFN.RU любой компьютер игровой! “Ростелеком” — важный партнер для нас не только за счет своей большой абонентской базы и игровой аудитории, но и как ведущий оператор широкополосного доступа, обеспечивающий высокое качество подключения к нашим серверам. Уверен, вместе мы дадим доступ к самым требовательным играм миллионам пользователей, раньше лишь мечтавшим об этом», — подчеркнул исполнительный директор GFN.RU Павел Троицкий.

* * *

Промышленно-финансовая группа «Сафмар» — российский многоотраслевой конгломерат. В его структуру входят компании нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, угольной, калийной промышленности, финансовые активы, сети ритейла, строительные и девелоперские холдинги, компании по управлению коммерческой недвижимости, логистические центры, отели, медийные ресурсы: радиостанции и телеканалы. Основатель и основной владелец группы «Сафмар» — предприниматель Михаил Гуцериев.

* * *

NVIDIA (NASDAQ: NVDA) — находится на вершине искусства и науки визуальных вычислений с 1993 года. Технологии компании превращают мир изображений в мир интерактивных открытий для самых разных пользователей — геймеров и ученых, пользователей мобильных устройств, офисных работников и не только. Подробнее смотрите на сайтах www.nvidia.com/ru-ru, www.nvidianews.nvidia.com и www.blogs.nvidia.com.

* * *

Тульский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Тульской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

* * *

Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

* * *

ПАО «Ростелеком» – национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций в России.

Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг. Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов.

«Ростелеком» – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10,2 млн зрителей платного ТВ, из которых свыше 5,4 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ», более 1,3 млн пользователей мобильной связи. Услугами высокоскоростного доступа в интернет и VPN пользуется более 1,0 млн юридических лиц.

В портфолио «Ростелекома» самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от «Умного дома» до ключевого участия в приоритетной национальной программе «Цифровая экономика».

Выручка Группы компаний за 1 полугодие 2019 года составила 158,8 млрд руб., OIBDA достигла 53,5 млрд руб. (33,7% от выручки), чистая прибыль – 10,0 млрд руб. Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

ИСТОЧНИК KP.RU