Матч молодежного первенства «Арсенал» – «Локомотив» закончился ничьей

СЕГОДНЯ 18:01 2019-10-05T18:01:39+03:00

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Сегодня, 5 октября, в рамках гостевого матч молодежного первенства команда «Арсенала» сыграла вничью со столичным «Локомотивом». Игра проходила в Москве на «Сапсан Арене» и закончилась счетом 0:0.

В команде «оружейников» играли: Д.Мухин, Родинков, Мельников, Гарастюк, Кузькин, Лобанов (Быковский, 80), Хлусевич (Шебунов, 46), Петровский (Климовский, 83), Хабибов (Гребенщиков, 52), Куль (Приходной, 71), Мусаев (Ерофеев, 89).

В составе «Локомотива» были Ботнарь, А.Мухин, Основ, Петухов, Черняков, Иваньков, Шарков, Петров, Барабошкин, Карев (Грицак, 63), Хлынов (Турищев, 80).

В числе предупрежденных – Родинков (3), Барабошкин (76), А.Мухин (90).

Матч основного состава состоится завтра, 6 октября, в Москве на «РЖД Арене».

ИСТОЧНИК KP.RU