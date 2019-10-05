Туляк осужден на 200 часов обязательных работ за отказ выплачивать штраф

СЕГОДНЯ 16:15 2019-10-05T15:58:39+03:00

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В отделе судебных приставов Кимовского и Куркинского районов Тульской области находилось исполнительное производство о взыскании с должника штрафа в размере 30 тысяч рублей, назначенного по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Неоднократно судебные приставы предупреждали мужчину о последствиях неуплаты. Тем не менее, должник продолжал игнорировать свою задолженность. Он также не обращался в суд с заявлением о предоставлении рассрочки.

В результате судебным приставом было направлено в суд ходатайство о замене штрафа на другой вид наказания.

Суд удовлетворил ходатайство и установил факт злостного уклонения от уплаты. Также судом было вынесено постановление о замене штрафа на наказание в виде 200 часов исправительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU