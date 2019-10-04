2019-10-04T09:36:26+03:00
Общество

Птицефабрика «Тульская» нарушала правила обращения с отходами

Руководитель заплатит штраф в размере 4 000 рублей
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВАФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Птицефабрика «Тульская» нарушала правила обращения с отходами производства и потребления. На земле был размещен свежий птичий помет, перемешанный с куриными перьями, яичной скорлупой. К таким выводам пришло Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Руководителю птицефабрики внесли представление. Однако, в установленный законодательством срок, меры по устранению нарушения не приняли.

Суд привлек должностное лицо АО П/Ф «Тульская» к административной ответственности и назначил штраф в размере 4 000 рублей.

Напомним, ранее туляки назвали предполагаемый источник жуткого запаха в городе. Жители деревень Торхово, Теплое, Синетулица считают, что всему виной птицефабрика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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