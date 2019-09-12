Туляки назвали предполагаемый источник зловония в городе

СЕГОДНЯ 12:55 2019-09-12T14:26:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Туляки назвали предполагаемый источник жуткого запаха в городе. Жители деревень Торхово, Теплое, Синетулица считают, что всему виной птицефабрика.

По словам туляков, ее сотрудники вывозят на поля тонны куриного помета. В подтверждение этих слов на одном из них были обнаружены 3 прицепа с пометом. Предполагается, что техника предназначена для раскидывания удобрений на поля, сообщает "Центр 71".

Напомним, ранее туляки пожаловались на зловонный запах сразу в нескольких округах города. Официальная причина его появления пока не названа.

ИСТОЧНИК KP.RU