2019-09-10T15:06:45+03:00
Происшествия

Туляки жалуются на зловонный запах на улицах города

По словам горожан, в квартирах даже приходится закрывать окна
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Туляки жалуются на зловонный запах на улицах города. По словам жителей, отчетливо он ощущается на Новомосковском шоссе, ул. Хворостухина, Калинина. Стойкий запах нечистот чувствуют и туляки в Советском и Зареченском округах. Однако последние шутят про себя, что уже давно привыкли к такого рода ароматам.

По словам горожан, в квартирах даже приходится закрывать окна и балконы, чтобы зловоние не проникало внутрь.

В соцсетях туляки гадают, откуда идет запах. Некоторые из них подошли к вопросу творчески: приводят анекдоты на тему, а кто-то даже сочиняет стихи.

Пока источник неприятного запаха не обнаружен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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