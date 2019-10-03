2019-10-03T12:10:56+03:00
Общество

Алексей Дюмин посетил Тульский колледж строительства и отраслевых технологий

А также проверил на себе мастерство будущих специалистов
Поделиться:
Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
Изменить размер текста:

2 октября, в День профессионально-технического образования, Губернатор Алексей Дюмин встретился с преподавателями и мастерами производственного обучения в Тульском колледже строительства и отраслевых технологий.

В Тульской области существует 35 государственных учреждений среднего профессионального образования, в которых учатся более 20 тысяч студентов. В коллежах реализуется более 100 образовательных программ, 30 из них по новым стандартам. Из них 60% относятся к сфере промышленности. По окончании обучения 76% выпускников трудоустраиваются на предприятия.

Тульский колледж строительства и отраслевых технологий — один из ведущих в области. Его выпускники востребованы в строительстве, легкой промышленности, сфере обслуживания и других отраслях экономики региона.

По словам Губернатора, заслуга всего коллектива, и, в первую очередь, человека, который более 30 лет возглавляет это учреждение, – Лидии Мишкиной.

В рамках посещения колледжа Алексей Дюмин решил проверить на себе мастерство будущих специалистов. В учебной мастерской он поработал за сварочным аппаратом и даже подстригся у начинающих парикмахеров.

Фото: Правительство Тульской области

Фото: Правительство Тульской области

Губернатор Алексей Дюмин посетил тульский колледж.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Где в Тульской области будут размещаться треноги
Экс-сотруднице УМВД России по Тульской области утвержден обвинительный приговор
В Ясногорском районе Тульской области 57-летний охотник случайно прострелил себе ногу
В г. Донском Тульской области 73-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников
В Тульской области установлена личность подозреваемого в краже
В серьезной аварии под Тулой скончалась 16-летняя девушка
Тульский рынок «Салют» будет реконструирован в ближайшее время
В Белоусовском парке Тулы появится центр детского творчества и развития
Снова тепло: в Туле ожидается до +21С°
Погода в Туле 3 октября: малооблачно и +19 градусов
В Туле соединили театр и зоопарк
Ремонт на Медвенско-Осетровском водозаборе в Туле: Новые трубы прослужат около 50 лет
Тульской "Теще" вернули украденный школьницами торт
Туляк украл из торгового павильона терминал для «безнала»
3 октября на Демидовской Плотине в Туле ограничат движение транспорта
В Туле проводят ремонт новогоднего оборудования
В Туле состоится финал Оружейной лиги КВН
На родителей школьниц, которые украли у "Тещи" торт, составили административные протоколы
Определились соперники волейбольного клуба «Тулица» по полуфиналу Кубка России
Тулячка отсудила у застройщика более 200 тысяч рублей
В Туле после ДТП на ул. Тимирязева машина повалила дерево
Тульские водители сдают кровь, чтобы помочь выжить своей коллеге
В Туле велосипедист сбил пенсионерку
ДТП спровоцировало пробку на проспекте Ленина в Туле
Туляк через суд добился возврата денег от туркомпании
В Туле простятся с участником ВОВ Евгением Шалашниковым 3 октября
На военную службу отправятся 1 300 жителей Тульской области