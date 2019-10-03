Алексей Дюмин посетил Тульский колледж строительства и отраслевых технологий

СЕГОДНЯ 12:07 2019-10-03T12:10:56+03:00

А также проверил на себе мастерство будущих специалистов

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2 октября, в День профессионально-технического образования, Губернатор Алексей Дюмин встретился с преподавателями и мастерами производственного обучения в Тульском колледже строительства и отраслевых технологий.

В Тульской области существует 35 государственных учреждений среднего профессионального образования, в которых учатся более 20 тысяч студентов. В коллежах реализуется более 100 образовательных программ, 30 из них по новым стандартам. Из них 60% относятся к сфере промышленности. По окончании обучения 76% выпускников трудоустраиваются на предприятия.

Тульский колледж строительства и отраслевых технологий — один из ведущих в области. Его выпускники востребованы в строительстве, легкой промышленности, сфере обслуживания и других отраслях экономики региона.

По словам Губернатора, заслуга всего коллектива, и, в первую очередь, человека, который более 30 лет возглавляет это учреждение, – Лидии Мишкиной.

В рамках посещения колледжа Алексей Дюмин решил проверить на себе мастерство будущих специалистов. В учебной мастерской он поработал за сварочным аппаратом и даже подстригся у начинающих парикмахеров.

Фото: Правительство Тульской области

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/735590" frameborder="0"></iframe> Губернатор Алексей Дюмин посетил тульский колледж.

ИСТОЧНИК KP.RU