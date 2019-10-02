СЕГОДНЯ 12:03 2019-10-02T12:22:08+03:00

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На родителей школьниц, которые украли у "Тещи" торт, составили административные протоколы по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Об этом сообщили в УМВД России по Тульской области.

Сейчас полицейские устанавливают детали происшествия. Напомним, школьницы забрали бутафорский торт у фигуры динозавра, находящегося у входа в экзотариум. На кражу они решились для того, чтобы сфотографироваться с ним и выложить фото в социальные сети. Однако вскоре полицейские установили их личности и местонахождение.

- Бутафорский торт обнаружен и будет возвращён законному владельцу. По внешним признакам, бутафория не имеет повреждений, - сообщили в ведомстве.

Отметим, что ранее в пресс-службе "Тульского областного экзотариума" предположили, что девочки, украв торт, сожгли его.

ИСТОЧНИК KP.RU