2019-10-01T16:29:38+03:00
Общество

Тульские школьницы украли у «Тещи» торт и сожгли его

Все происходящее они выложили в соцсеть
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Материалы пресс-службФото: Материалы пресс-служб
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В конце сентября Тульский областной экзотариум отмечал свой тридцать второй день рождения. В честь праздника сотрудниками зоопарка был изготовлен большой бутафорский торт, который был торжественно вручен символу тульского экзотариума — «Теще».

Однако подарок не продержался и дня. Уже к четырем часам дня торт у динозавтра украли.

Позже выснилось, что это сделали две школьницы, ученицы 2-го лицея. Девочки унесли торт с собой, после этого его сожгли. Все это они сняли на видео и выложили в соцсеть. Благодаря этому и удалось выявить виновниц.

Все имеющиеся данные будут направлены специалистами в администрацию лицея для принятия административных мер.

Фото: Материалы пресс-служб

Фото: Материалы пресс-служб

ИСТОЧНИК KP.RU

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