Тульские школьницы украли у «Тещи» торт и сожгли его
В конце сентября Тульский областной экзотариум отмечал свой тридцать второй день рождения. В честь праздника сотрудниками зоопарка был изготовлен большой бутафорский торт, который был торжественно вручен символу тульского экзотариума — «Теще».
Однако подарок не продержался и дня. Уже к четырем часам дня торт у динозавтра украли.
Позже выснилось, что это сделали две школьницы, ученицы 2-го лицея. Девочки унесли торт с собой, после этого его сожгли. Все это они сняли на видео и выложили в соцсеть. Благодаря этому и удалось выявить виновниц.
Все имеющиеся данные будут направлены специалистами в администрацию лицея для принятия административных мер.
Фото: Материалы пресс-служб
ИСТОЧНИК KP.RU