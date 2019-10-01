Тульские школьницы украли у «Тещи» торт и сожгли его

В конце сентября Тульский областной экзотариум отмечал свой тридцать второй день рождения. В честь праздника сотрудниками зоопарка был изготовлен большой бутафорский торт, который был торжественно вручен символу тульского экзотариума — «Теще».

Однако подарок не продержался и дня. Уже к четырем часам дня торт у динозавтра украли.

Позже выснилось, что это сделали две школьницы, ученицы 2-го лицея. Девочки унесли торт с собой, после этого его сожгли. Все это они сняли на видео и выложили в соцсеть. Благодаря этому и удалось выявить виновниц.

Все имеющиеся данные будут направлены специалистами в администрацию лицея для принятия административных мер.