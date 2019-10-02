СЕГОДНЯ 11:43 2019-10-02T11:44:11+03:00

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Определились соперники волейбольного клуба «Тулица» по полуфиналу Кубка России. С 1 по 4 ноября в Калининграде соперниками тулячек будут клубы «Заречье-Одинцово», «Минчанка» и «Локомотив».

Директор клуба Валерий Евгеньевич Московский прокомментировал итоги конкурса на проведение полуфинала и финала Кубка:

- Заявку на полуфинал мы не подавали, хотя здесь у нас были неплохие шансы получить этот этап. В эти сроки, к сожалению, спортивная арена используется для проведения концертов. В очередной раз наступаем на те же грабли.

А вот за финал Тула всерьез поборолась с Казанью. Всего было четыре заявки, но «Тулица» и Казанское «Динамо» предлагали наиболее выгодные условия. После долгих дебатов предпочтение отдали столице Татарстана, обладающей отличным игровым комплексом.

«В своих аргументах мы делали акцент на развитие и популяризацию данного вида спорта в регионах, но оппонент был очень серьезный, обладающий современнейшей волейбольной инфраструктурой. Я надеюсь, наши финалы ещё впереди и туляки обязательно увидят лучшие команды России живьём» - так подытожил выбор ВФВ директор клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU