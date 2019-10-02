2019-10-02T11:31:39+03:00
Общество

В Туле после ДТП на ул. Тимирязева машина повалила дерево

Один из водителей получил травму головы
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Как сообщают СМИ, утром 30 сентября на пересечении улиц Тимирязева и Буденого столкнулись автомобиль такси Chevrolet Lacetti и Renault Sandero. После удара, который пришелся машинам по касательной, Renault отлетел на несколько метров вперед, сбил дерево, стоящее на обочине, и снова выехал на проезжую часть. При этом машину развернуло на 180 градусов. В результате ДТП водитель Renault получил травму головы.

Причину аварии и подробности случившегося устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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