В Туле простятся с участником ВОВ Евгением Шалашниковым 3 октября

СЕГОДНЯ 10:16 2019-10-02T16:29:31+03:00

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Прощание с участником Великой Отечественной войны Евгением Шалашниковым состоится 3 октября в Туле. Гражданская панихида пройдет с 8.00 до 10.30 в Николо-Зарецком храме (ул. Оружейный переулок, д.12).

В 10.30 начнется отпевание. В 12.30 Евгения Шалашникова похоронят на Почетной аллее первого городского кладбища на Новомосковском шоссе.

Напомним, участника Великой Отечественной войны, Почетного гражданина города-героя Тулы Евгения Шалашникова не стало 1 октября. Он скончался на 95 году жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU