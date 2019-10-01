2019-10-01T15:49:20+03:00
Общество

В Туле на 95-м году ушел из жизни участник штурма Берлина,оставивший надпись на Рейхстаге

Евгений Тимофеевич Шалашников был награжден орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина»
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Администрация городаФото: Администрация города
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1 октября на 95-м году жизни ушел из жизни Евгений Тимофеевич Шалашников — участник Великой Отечественной войны, штурмовавший Рейхстаг и оставивший на его стене свою фамилию.

Евгений Шалашников в 1941 году окончил 10 классов Чернской средней школы, с начала ВОВ участвовал в строительстве оборонительных сооружений под Ржевом, а затем и под Тулой.

В феврале 1942 г. он был призван в Красную армию рядовым 18-го запасного стрелкового полка. С марта по июнь воевал на Брянском фронте, с июня по сентябрь служил радистом 75-й стрелковой дивизии Третьей армии Цнтрального фронта. Участвовал в Курско-Орловской битве, освобождал Польшу и Белоруссию, штурмовал Берлин, где и оставил свою легендарную надпись: «Туляк Шалашников».

С 1956 по 1964 год Евгений шалашников служил в органах внутренних дел. Был награжден орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».

ИСТОЧНИК KP.RU

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