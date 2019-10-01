В Туле на 95-м году ушел из жизни участник штурма Берлина,оставивший надпись на Рейхстаге

1 октября на 95-м году жизни ушел из жизни Евгений Тимофеевич Шалашников — участник Великой Отечественной войны, штурмовавший Рейхстаг и оставивший на его стене свою фамилию.

Евгений Шалашников в 1941 году окончил 10 классов Чернской средней школы, с начала ВОВ участвовал в строительстве оборонительных сооружений под Ржевом, а затем и под Тулой.

В феврале 1942 г. он был призван в Красную армию рядовым 18-го запасного стрелкового полка. С марта по июнь воевал на Брянском фронте, с июня по сентябрь служил радистом 75-й стрелковой дивизии Третьей армии Цнтрального фронта. Участвовал в Курско-Орловской битве, освобождал Польшу и Белоруссию, штурмовал Берлин, где и оставил свою легендарную надпись: «Туляк Шалашников».

С 1956 по 1964 год Евгений шалашников служил в органах внутренних дел. Был награжден орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».