«Продукт года – 2019»: новые победы Тульского мясокомбината

СЕГОДНЯ 16:09 2019-10-01T16:09:21+03:00

1 октября 2018 года. На международной выставке World Food Moscow-2019 сразу 4 вида колбас ТМК завоевали медали и дипломы «Продукт года – 2019». Тульский мясокомбинат привез в Тулу два «золота» и два «серебра».

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Сервелат «Испанский» и сырокопченая колбаса «Мадера» с грецким орехом награждены золотыми медалями по итогам дегустационного конкурса. Колбаса вареная «Русская» и «Сосиска71» удостоены серебряных наград.

Второй год подряд продукция Тульского мясокомбината отмечена на высоком уровне. Организаторы World Food Moscow-2019 назвали прошедшую выставку одной из самых многочисленных по представленности мясной продукции - 137 компаний-участников. И туляки вновь на пьедестале победителей.

- Это вторая крупная победа в новой истории Тульского мясокомбината. Мы с гордостью выходили получать награды, - рассказала коммерческий директор предприятия Юлия Руденко. – Волнение, конечно, вызывало количество участников, небывалый размах крупнейшей в России осенней выставки продуктов питания мирового класса и локация – «Крокус Экспо». Особенно приятен интерес к нашей продукции со стороны дилеров, в том числе федерального масштаба. Пока мы работаем на обеспечение потребностей туляков и жителей области. В планах предприятия, безусловно, есть перспектива выхода на рынок ЦФО и России.

Тульский мясокомбинат возобновил производство в ноябре 2016 года – на прилавки вернулись знаменитые вареные колбасы, сосиски, сардельки и легендарная варено-копченая «Московская». В декабре 2018 года предприятие выпустило линейку сырокопченых колбас. Вся продукция ТМК изготавливается из охлажденного мяса, которое на комбинат поставляют фермерские хозяйства Тульской, Орловской и Курской областей. Колбасы ТМК реализуются через торговую сеть СПАР.

Справка. СПАР Тула включает 50 супермаркетов в Туле, Новомосковске, Донском, Узловой, Суворове, Щекине, Алексине, а также в Рязани, Калуге и г. Лобня Московской области. Компания была основана в 2004 году. В 2014 году СПАР выступил инвестором модернизации и возобновления работы Тульского мясокомбината. С 2017 года продукция ТМК реализуются через сеть СПАР.

Фото: Материалы пресс-служб

Фото: Материалы пресс-служб

ИСТОЧНИК KP.RU