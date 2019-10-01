«Ростелеком» представил Единую биометрическую систему на дне открытых дверей Банка России в Туле

СЕГОДНЯ 11:31 2019-10-01T11:31:02+03:00

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28 сентября на дне открытых дверей Центрального банка Российской Федерации в Туле «Ростелеком» провел презентацию Единой биометрической системы. Специалисты компании рассказали жителям региона о том, что такое биометрия и удалённая идентификация, как зарегистрироваться в Единой биометрической системе и пользоваться ею для получения банковских услуг. В ходе интерактивной лекции эксперты продемонстрировали процесс сбора и верификации биометрических данных, а также ответили на вопросы граждан. Мероприятие прошло более чем в 70 регионах России.

Единая биометрическая система в России начала работать 30 июня 2018 года. Она создана по инициативе Центрального банка Российской Федерации и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и является одним из ключевых элементов механизма удаленной идентификации, которая позволяет гражданам дистанционно получать финансовые услуги. Сегодня зарегистрироваться в системе можно в более чем 10 000 отделений банков, расположенных в 800 городах России. В Тульском регионе насчитывается 120 отделений банков, где можно сдать биометрию, всего в Центральном федеральном округе — 2674 отделения, регистрирующих биометрию.

Сеть пунктов приёма биометрии постоянно расширяется. В начале сентября сбор биометрии начался в отделениях «Почты России» нового формата. В ближайшее время зарегистрировать биометрию можно будет и в других организациях, в том числе в Центрах государственных услуг «Мои документы» (МФЦ). Сегодня с помощью удаленной идентификации граждане России могут получить следующие финансовые услуги полностью в электронном виде: открыть счет, вклад, получить кредит. Такие услуги уже предоставляют «Почта Банк», «Тинькофф», ПСБ, «Совкомбанк», «Хоум кредит». По мере накопления биометрических данных в Единой биометрической системе будет появляться все больше возможностей ее применения в разных сферах. Так, например, один из возможных сценариев использования — это оплата товаров на кассе и в вендинговых аппаратах с использованием биометрии лица.

Чтобы зарегистрироваться в Единой биометрической системе, гражданину необходимо всего один раз прийти в банк, где у него открыт счет, или открыть счет во время посещения. Сотрудник банка поможет ему зарегистрироваться на портале госуслуг (в Единой системе идентификации и аутентификации — ЕСИА), если ранее пользователь не был в ней зарегистрирован. После этого сотрудник банка «снимет» биометрические данные пользователя — сделает фото и запись голоса — и загрузит их в Единую биометрическую систему. Весь процесс занимает не более 7 минут.

Подробнее о Единой биометрической системе можно узнать на сайте: https://bio.rt.ru.

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Тульский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Тульской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» – национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций в России.

Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг. Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов.

«Ростелеком» – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10,2 млн зрителей платного ТВ, из которых свыше 5,4 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ», более 1,3 млн пользователей мобильной связи. Услугами высокоскоростного доступа в интернет и VPN пользуется более 1,0 млн юридических лиц.

В портфолио «Ростелекома» самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от «Умного дома» до ключевого участия в приоритетной национальной программе «Цифровая экономика».

Выручка Группы компаний за 1 полугодие 2019 года составила 158,8 млрд руб., OIBDA достигла 53,5 млрд руб. (33,7% от выручки), чистая прибыль – 10,0 млрд руб. Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

ИСТОЧНИК KP.RU