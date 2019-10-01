СЕГОДНЯ 10:42 2019-10-01T10:42:54+03:00

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Банк УРАЛСИБ улучшил условия по кредитному продукту «Бизнес-цель» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В рамках продукта увеличены сумма и срок кредита, а также требования к предельному размеру годовой выручки компании.

Денежные средства можно получить на любые цели, связанные с ведением и развитием бизнеса, в том числе пополнение оборотных средств, закупку оборудования и другие цели.

Кредитом могут воспользоваться юридические лица, зарегистрированные в форме ООО, а также индивидуальные предприниматели. Годовая выручка компании не должна превышать 400 млн рублей. Срок с момента государственной регистрации бизнеса – не менее 12 месяцев.

Кредит выдается на срок от 12 до 120 месяцев. Максимальная сумма кредита составляет6 млн рублей, а для заемщиков, имеющих доходные объекты недвижимости - получателей арендных платежей – 20 млн рублей.Ставка по кредиту – от 11% годовых.

При подаче заявки предусмотрен сокращенный перечень документов. Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями кредитного продукта «Бизнес-цель» можно в отделениях Банка, по телефону горячей линии для юридических лиц 8-800-700-77-16, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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ИСТОЧНИК KP.RU