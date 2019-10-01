2019-10-01T10:07:27+03:00
Общество

Экс-начальника тульского УГИБДД освободили от уголовной ответственности

Ему назначен штраф
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Бывшего начальника УГИБДД УМВД России по Тульской области Михаила Есакова освободили от уголовной ответственности. Ему назначен штраф. Об этом сообщают «Тульские новости».

Напомним, Михаила Есакова обвиняли в превышении полномочий. По версии следствия, служебные автомобили им использовались в целях, не связанных с профессиональной деятельностью. Нарушения на дорогах могли повлечь за собой штрафы на сумму более 660 тысяч рублей. Но их удалось избежать, благодаря специализированным государственным знакам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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