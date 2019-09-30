2019-09-30T10:42:50+03:00
Происшествия

Экс-начальник тульского УГИБДД нарушил ПДД на сумму более 660 тысяч рублей

Бывшего руководителя обвиняют превышении должностных полномочий
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Центральный районный суд города поступило уголовное дело в отношении экс-начальника УГИБДД УМВД России по Тульской области. Михаила Есакова обвиняют в совершении действий, явно выходящих за пределы его полномочий.

В ходе следствия установлено, что, находясь на своем посту, почти 4 года использовал служебные автомобили в целях, не связанных с профессиональной деятельностью.

На автомобили были установлены специализированные государственные знаки, которые давали возможность избежать привлечения к административной ответственности.

Например, за несоблюдение скоростного режима при управлении машиной.

Таким образом, в бюджет Тульской и Рязанской областей в счет оплаты административных штрафов не поступило 497 500 рублей и 164 000 рублей соответственно, сообщает Управление Судебного департамента в Тульской области.

Михаил Есаков находится под подпиской о невыезде. 30 сентября состоится предварительное слушание по уголовному делу. Оно будет закрытым.

Отметим, что максимальная санкция по ч. 1 ст. 286 УК РФ — 4 года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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