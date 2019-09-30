2019-09-30T16:28:32+03:00
Общество

Тульские старшеклассники побывали в МГИМО

Ребята посетили музеи и приняли участие в деловой игре
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Администрация городаФото: Администрация города
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Делегация школьников Тульской области побывала на Дне открытых дверей в МГИМО МИД РФ. Учащиеся и преподаватели посетили Музей истории дипломатии и внешней политики России.

В университете делегацию приветствовал ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов. Он рассказал учащимся о вузе и выразил надежду на продолжение тесного сотрудничества со школами региона.

Делегация приняла участие также в торжественной церемонии открытия памятника Л.Н. Толстому. Ребята посетили музей Редкой книги МГИМО, приняли участие в деловой игре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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