2019-09-27T10:11:49+03:00
Звезды

В МГИМО открыли памятник Л.Н. Толстому

Его установили в яблоневом саду, который выращен из саженцев, привезенных из Ясной Поляны
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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26 сентября на территории МГИМО МИД РФ открыли памятник Л.Н. Толстому. Его установили в яблоневом саду, который выращен из саженцев, привезенных 2 года назад из родового имения Толстого, - Ясной Поляны.

В церемонии открытия принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, а также потомки писателя - советник Президента РФ по культуре Владимир Толстой, заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ Петр Толстой.

- Лев Николаевич Толстой – больше, чем великий писатель. Это выдающийся мыслитель и наставник, - отметил глава региона.

Алексей Дюмин поблагодарил ректора МГИМО, академика РАН Анатолия Торкунова и всех участников мероприятия за внимание к Тульской области и инициативу увековечить имя великого земляка Льва Толстого.

Также в институте работает выставка, посвященная 191-летию со дня рождения писателя «Лев Толстой: Дипломатия добра».

В экспозиции представлены рукописи Толстого, его письма царю Николаю II, Махатме Ганди, а также книги с его пометками и многое другое. Выставка будет работать до 2 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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