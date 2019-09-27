В МГИМО открыли памятник Л.Н. Толстому

26 сентября на территории МГИМО МИД РФ открыли памятник Л.Н. Толстому. Его установили в яблоневом саду, который выращен из саженцев, привезенных 2 года назад из родового имения Толстого, - Ясной Поляны.

В церемонии открытия принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, а также потомки писателя - советник Президента РФ по культуре Владимир Толстой, заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ Петр Толстой.

- Лев Николаевич Толстой – больше, чем великий писатель. Это выдающийся мыслитель и наставник, - отметил глава региона.

Алексей Дюмин поблагодарил ректора МГИМО, академика РАН Анатолия Торкунова и всех участников мероприятия за внимание к Тульской области и инициативу увековечить имя великого земляка Льва Толстого.

Также в институте работает выставка, посвященная 191-летию со дня рождения писателя «Лев Толстой: Дипломатия добра».

В экспозиции представлены рукописи Толстого, его письма царю Николаю II, Махатме Ганди, а также книги с его пометками и многое другое. Выставка будет работать до 2 октября.