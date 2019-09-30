СЕГОДНЯ 15:49 2019-09-30T16:02:28+03:00

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Благоустройство площади перед Главпочтамтом в Туле завершат 17 ноября. Об этом говорили на городском оперативном совещании. Сейчас на площади завершают подготовку основания для укладки плитки.

- Будущее общественное пространство возле Главпочтамта пока превратилось в антиобщественное. То, что происходит сегодня на площадке, – это безобразие, как с точки зрения организации труда, так и с точки зрения соблюдения сроков, - подчеркнул исполняющий обязанности главы администрации города Тулы Дмитрий Миляев. - 17 ноября – это неудобный, но крайний срок. К подрядчику должны быть применены все, предусмотренные контрактом штрафные санкции.

Напомним, изначально ремонт на площади должны были завершить до 31 августа. Но затем сроки сдвинулись.

ИСТОЧНИК KP.RU