2019-09-30T16:02:28+03:00
Общество

Благоустройство площади перед Главпочтамтом в Туле завершат 17 ноября

К подрядчику применят штрафные санкции
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Администрация городаФото: Администрация города
Изменить размер текста:

Благоустройство площади перед Главпочтамтом в Туле завершат 17 ноября. Об этом говорили на городском оперативном совещании. Сейчас на площади завершают подготовку основания для укладки плитки.

- Будущее общественное пространство возле Главпочтамта пока превратилось в антиобщественное. То, что происходит сегодня на площадке, – это безобразие, как с точки зрения организации труда, так и с точки зрения соблюдения сроков, - подчеркнул исполняющий обязанности главы администрации города Тулы Дмитрий Миляев. - 17 ноября – это неудобный, но крайний срок. К подрядчику должны быть применены все, предусмотренные контрактом штрафные санкции.

Напомним, изначально ремонт на площади должны были завершить до 31 августа. Но затем сроки сдвинулись.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В тульском цыганском поселке снова нашли самовольные врезки
В Туле адвокат, требовавший у клиентки 900 тысяч рублей, отправится под суд
В тульском салоне связи дезинформировали покупателя телефона
Более 11,6 млн рублей потратят на ремонт ливневки на ул. Коминтерна в Туле
Тульские старшеклассники побывали в МГИМО
1 октября тульский экзотариум перейдет на зимний режим работы
Нарушения безопасности вблизи школ: Прокуратура внесла представление начальнику тульского УГИБДД
Охота на косулю: В Тульской области задержали браконьера
В столице погиб туляк, угодивший на машине в Москву-реку
Динозавры оживают в СПАРе
Кабины нового колеса обозрения оформят в стиле тульских достопримечательностей
В Тульской области водитель «ВАЗа» на скорости выехал в кювет
В Тульской области закрыли два класса музыкальной школы из-за радиации
В Туле освятили икону "Исцеление глухонемого"
Диана Гурцкая посетила тульский детский сад