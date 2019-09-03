Благоустройство площади у Главпочтамта в Туле: сроки сдвинулись из-за монтажа электрокабелей
В Туле продолжается благоустройство площади у Главпочтамта. Сроки окончания ремонта сдвинулись. Сейчас завершается этап подготовительных работ.
- Они заняли большое количество времени в связи с монтажом электрокабелей, - сообщает администрация города.
В ближайшее время подрядчик приступит к монтажу плиточного покрытия, а затем установке лавочек, озеленению. Все необходимые строительные материалы закуплены и находятся на складе подрядной организации.
Напомним, проект благоустройства предусматривает замену плиточного покрытия, обустройство освещения, установку лавочек, а также монтаж digital-часов на площади у Главпочтамта.
ИСТОЧНИК KP.RU