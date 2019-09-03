2019-09-03T17:48:10+03:00
Общество

Благоустройство площади у Главпочтамта в Туле: сроки сдвинулись из-за монтажа электрокабелей

В ближайшее время подрядчик приступит к монтажу плитки
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Фото: Администрация городаФото: Администрация города
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В Туле продолжается благоустройство площади у Главпочтамта. Сроки окончания ремонта сдвинулись. Сейчас завершается этап подготовительных работ.

- Они заняли большое количество времени в связи с монтажом электрокабелей, - сообщает администрация города.

В ближайшее время подрядчик приступит к монтажу плиточного покрытия, а затем установке лавочек, озеленению. Все необходимые строительные материалы закуплены и находятся на складе подрядной организации.

Напомним, проект благоустройства предусматривает замену плиточного покрытия, обустройство освещения, установку лавочек, а также монтаж digital-часов на площади у Главпочтамта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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