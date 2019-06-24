В Туле началось благоустройство Кировского сквера и площади у Главпочтамта

В понедельник, 24 июня, в Кировском сквере и общественном пространстве у Главпочтамта стартуют подготовительные работы перед ремонтом по программе «Формирование современной городской среды».

В Кировском сквере специалисты сносят аварийные тополя, в общественном пространстве у Главпочтамта начинается демонтаж старого плиточного покрытия.

Подрядные организации проводят работы по демонтажу старой плитки и сносу аварийных деревьев.

В Кировском сквере ремонт состоит из двух этапов. Первый этап выполнят в этом году. Часть сквера, в которой проведут ремонт, станет зоной спокойного отдыха. Предстоит демонтаж старой плитки, ликвидация 45 аварийных тополей, устройство нового уличного освещения, укладка плиточного покрытия, установка скамеек, урн, планирование ландшафта – создание искусственных неровностей. Кстати, все аварийные тополя заменят на 95 новых лип.

Фото: Администрация Тулы.

По контракту срок окончания первого этапа ремонта – 1 ноября. Стоимость ремонта – более 48 млн рублей.

Второй этап ремонта запланирован на 2020 год. Проект уже согласован с общественностью, он победил в городском голосовании. На оставшейся территории также заменят плитку, освещение, выполнят реконструкцию фонтанного комплекса, установят детские игровые элементы, ограждение по периметру, высадят живую изгородь. Собственник выполнит реконструкцию водонапорной башни.

На площади у Главпочтамта специалисты демонтируют старую плитку. Также в планах – замена освещения, плиточного покрытия, установка клумб, интерактивных часов с экраном для трансляций, озеленение.

Срок окончания ремонта – до 31 августа. Стоимость работ – 26 млн рублей.

Программа «Формирование комфортной городской среды» стала частью национального проекта «Жилье и городская среда». Большое внимание уделяется привлечению жителей на всех стадиях воплощения проектов в жизнь.

При реализации проектов упор делается на общественный запрос: иногда небольшое общественное пространство может существенно повысить комфорт проживания жителей микрорайона или населенного пункта. В программе преобладают многоэтапные комплексные проекты благоустройства, отобранные самими жителями.

Для благоустройства общественных пространств в 2019 году проводилось рейтинговое голосование, в котором Кировский сквер и площадь перед Почтамтом стали победителями.

Фото: Администрация Тулы.

В рамках благоустройства Кировского сквера в текущем году планируется замена тротуарной плитки, озеленение, ограждение, ландшафтный дизайн. Реконструкция водонапорной башни на территории сквера превратит строение в необычный арт-объект.

В 2020 году будет реализован второй этап благоустройства Кировского сквера, который включает в себя обустройство фонтана, плиточного пространства, установку сцены, посадку зеленых насаждений.

На проспекте Ленина возле Главпочтампа планируется заменить тротуарное покрытие, обустроить торшерное освящение, установить лавочки, урны, стационарные цветочники.

При благоустройстве дворовых территорий и общественных пространств используется комплексный подход. Все работы синхронизированы с другими государственными и муниципальными программами.