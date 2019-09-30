В Туле прошли Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо
29 сентября в Туле прошли Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо. В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из 12 регионов.
Самым юным участникам Чемпионата и Первенства по тхэквондо исполнилось по 6 лет.
После официального открытия спортсмены продемонстрировали показательные выступления.
– Очень важно, что в соревнованиях принимают участие и спортсмены, покорившие вершины европейских и мировых первенств, и те, кто еще только примеряется к этим высотам, - отметила глава города Ольга Слюсарева.
Напомним, 27 сентября стало известно о ее назначении на пост мэра.
ИСТОЧНИК KP.RU