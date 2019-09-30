2019-09-30T09:25:21+03:00
Общество

В Туле прошли Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо

В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Тульская городская ДумаФото: Тульская городская Дума
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29 сентября в Туле прошли Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо. В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из 12 регионов.

Самым юным участникам Чемпионата и Первенства по тхэквондо исполнилось по 6 лет.

После официального открытия спортсмены продемонстрировали показательные выступления.

– Очень важно, что в соревнованиях принимают участие и спортсмены, покорившие вершины европейских и мировых первенств, и те, кто еще только примеряется к этим высотам, - отметила глава города Ольга Слюсарева.

Напомним, 27 сентября стало известно о ее назначении на пост мэра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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