2019-09-27T15:11:58+03:00
Политика

Олимпийская чемпионка Ольга Слюсарева стала главой города Тулы

27 сентября Юрий Цкипури вручил ей символический ключ от города
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Ольга Слюсарева стала главой города Тулы. Юрий Цкипури вручил ей символический ключ от города. Нового градоначальника депутаты выбрали 27 сентября на первом заседании Тульской городской Думы.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Напомним, с 29 сентября 2014 года по 19 сентября 2019 года пост мэра Тулы занимал Юрий Цкипури. Решением депутатов он возглавит комитет по строительству и ЖКХ.

СПРАВКА "КП"

Ольга Анатольевна Слюсарева окончила Орловскую региональную академию государственной службы, ТГПУ им. Л.Н. Толстого.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Ольга Анатольевна - российская шоссейная и трековая велогонщица, олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, победительница Кубка мира, заслуженный мастер спорта России.

До назначения была депутатом Тульской областной Думы 6-го созыва, возглавляла комитет по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Тульской областной Думы 6-го созыва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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