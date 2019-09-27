Олимпийская чемпионка Ольга Слюсарева стала главой города Тулы
Ольга Слюсарева стала главой города Тулы. Юрий Цкипури вручил ей символический ключ от города. Нового градоначальника депутаты выбрали 27 сентября на первом заседании Тульской городской Думы.
Фото: Алексей ФОКИН
Напомним, с 29 сентября 2014 года по 19 сентября 2019 года пост мэра Тулы занимал Юрий Цкипури. Решением депутатов он возглавит комитет по строительству и ЖКХ.
СПРАВКА "КП"
Ольга Анатольевна Слюсарева окончила Орловскую региональную академию государственной службы, ТГПУ им. Л.Н. Толстого.
Фото: Алексей ФОКИН
Ольга Анатольевна - российская шоссейная и трековая велогонщица, олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, победительница Кубка мира, заслуженный мастер спорта России.
До назначения была депутатом Тульской областной Думы 6-го созыва, возглавляла комитет по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Тульской областной Думы 6-го созыва.
ИСТОЧНИК KP.RU