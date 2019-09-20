Анна Савищева возглавила Тульскую областную клиническую больницу
До настоящего времени Анна Александровна возглавляла Городскую больницу №13
Фото: Архив "КП"
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Анна Савищева возглавила Тульскую областную клиническую больницу. 20 сентября с ней заключили соответствующий трудовой договор.
До настоящего времени Анна Александровна возглавляла Городскую больницу №13 г. Тулы.
Напомним, ранее пост главного врача Тульской областной клинической больницы занимал Роман Блюмин. Основанием для расторжения трудового договора послужило его личное заявление.
ИСТОЧНИК KP.RU