Роман Блюмин покинул пост главного врача Тульской областной клинической больницы
Руководитель медучреждения написал заявление на увольнение по собственному желанию
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Роман Блюмин покинул пост главного врача Тульской областной клинической больницы. 19 июля - его последний рабочий день.
Основанием для расторжения трудового договора послужило личное заявление Романа Блюмина.
Временно исполнять обязанности главного врача ГУЗ «ТОКБ» будет Татьяна Гомова. Сейчас она занимает должность заместителя главного врача учреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU