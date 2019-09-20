В Туле с 23 сентября в дома пустят отопление

СЕГОДНЯ 09:24 2019-09-20T09:24:54+03:00

В объекты социальной сферы тепло стало поступать еще с 18 сентября

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С 23 сентября в дома города поступит отопление. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности главы городской администрации Дмитрий Миляев.

Напомним, что на объекты социального назначения подача тепла осуществляется с 18 сентября.

По данным на сегодняшний день, 20 сентября, отапливаются 23 детских сада, 20 школ, 5 учреждений дополнительного образования, 4 учреждения здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU