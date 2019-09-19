В Туле стартовал отопительный сезон
Теплоснабжение запущено пока только на социальных объектах
Фото: Архив "КП"
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Отопление в областной столице включили пока только в социальных учреждениях: школах, садах и учреждениях здравоохранения, в которых есть техническая возможность подачи теплоносителя независимо от других потребителей.
Подача тепла началась с 18 сентября по просьбам руководителей учреждений.
По данным на сегодняшний день, 19 сентября, отопление пришло в 19 детских садов, 11 школ, 3 учреждения дополнительного образования и 4 учреждения здравоохранения.
ИСТОЧНИК KP.RU