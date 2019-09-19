2019-09-19T14:16:55+03:00
Общество

В Туле стартовал отопительный сезон

Теплоснабжение запущено пока только на социальных объектах
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Отопление в областной столице включили пока только в социальных учреждениях: школах, садах и учреждениях здравоохранения, в которых есть техническая возможность подачи теплоносителя независимо от других потребителей.

Подача тепла началась с 18 сентября по просьбам руководителей учреждений.

По данным на сегодняшний день, 19 сентября, отопление пришло в 19 детских садов, 11 школ, 3 учреждения дополнительного образования и 4 учреждения здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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