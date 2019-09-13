Сотрудники УМВД сдали кровь для инспектора ДПС, попавшего в аварию

СЕГОДНЯ 16:28 2019-09-13T16:30:56+03:00

Его состояние медики оценивают как тяжелое

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Личный состав УМВД сдал кровь для помощи инспектору ДПС, попавшему в аварию. Об этом рассказал глава органов внутренних дел региона Сергей Галкин. 13 сентября он навестил сотрудника ДПС в больнице. Сергей Галкин ознакомился с данными о состоянии здоровья пострадавшего полицейского и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Инспектор ДПС перенес серьезную операцию. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Напомним, ДТП произошло вечером 12 сентября на 6 км автодороги "Кимовск –Епифань - Куликово поле - Кресты". Автомобиль «Ниссан Альмера» въехал в служебную «Ладу Гранту». По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением.э

В салоне отечественной легковушки находились два сотрудника ДПС. Они несли службу на территории Кимовского района.

47-летний инспектор ДПС госпитализирован с различными травмами. Телесные повреждения также получил второй сотрудник ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU