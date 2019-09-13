В Тульской области автомобиль ДПС попал в аварию

12 сентября на 6 км дороги «Кимовск –Епифань - Куликово поле - Кресты» автомобиль ДПС попал в аварию.

По предварительным данным, водитель «Ниссан Альмера» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Затем совершил лобовое столкновение со служебным автомобилем.

В результате ДТП, находившийся за рулем «Лады», 47-летний инспектор ДПС госпитализирован с различными травмами.

- Ему проведена сложная операция и в настоящее время он находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Кроме того, госпитализирована 32-летняя пассажирка «Ниссана», - сообщили в УМВД России по Тульской области.

59-летнему водителю иномарки и пассажиру «Лады», 26-летнему сотруднику полиции, также потребовалась помощь медиков.

В УМВД России по Тульской области назначена служебная проверка. Ее материалы передадут в следственные органы для правовой оценки происшествия.

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