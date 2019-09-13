2019-09-13T10:41:52+03:00
Общество

В пятницу 13-го туляки смогут увидеть иллюминацию телевышки в Басово

Общая длина гирлянд на башне составит 3 648 метров
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Телевышка засияет огнямиТелевышка засияет огнямиФото: соцсети
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13 сентября туляки впервые увидят яркое зрелище: привычная всем башня высотой 180 м, которая расположена по адресу ул. Скуратовская, д. 141, засверкает красочной подсветкой.

Антенно-мачтовое сооружение представляет собой четырехгранную пространственную стальную призму. Здесь установлены передающие антенны телерадиовещания, оборудование региональных операторов связи.

Теперь благодаря установленной на АМС сложной системе для реализации подсветки, туляки и гости города в темное время суток смогут насладиться мерцанием и переливанием башни, эффектом сияния. Также здесь воссоздадут флаг России и герб города Тулы.

Всего для этих целях на АМС установили 6 108 штук светодиодных светильников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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