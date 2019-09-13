2019-09-13T10:23:08+03:00
Общество

Какая погода ждет туляков на выходных, 14 и 15 сентября

14 и 15 сентября в Тульский регион придут холода: дневная температура сравняется с ночной
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В Тулу придут холодаВ Тулу придут холодаФото: Алексей ФОКИН
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Недолго сентябрь стал прекрасным продолжением лета: сухим и теплым. Уже в ближайшие выходные синоптики прогнозируют сильное похолодание.

Так, погода в Туле 14 сентября, изменится в сторону холодов. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ночью и днем +10..12°, ветер северо-западный, умеренный. В воскресение, 15 сентября, ожидается переменная облачность; ночью +4..+6°, днем +8..10°, ветер западный, умеренный. 16 сентября течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью и днем +8..10°, ветер западный, сильный, порывы до 13 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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