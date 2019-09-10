Пострадавшие пассажиры микроавтобуса в ДТП в Тульской области могут получить страховые выплаты
Авария произошла на дороге «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань»
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Пострадавшие в ДТП в Тульской области пассажиры микроавтобуса могут получить страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика.
Напомним, 9 сентября на 83 км дороги «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань» произошло ДТП с участием автомобилей «Шевроле Круз» и «Форд Транзит».
Легковушка проехала перекресток на красный свет светофора, в результате чего произошло столкновение с маршруткой. От удара «Форд» перевернулся. В аварии пострадали пассажиры.
ИСТОЧНИК KP.RU