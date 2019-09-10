2019-09-10T17:50:48+03:00
Происшествия

Пострадавшие пассажиры микроавтобуса в ДТП в Тульской области могут получить страховые выплаты

Авария произошла на дороге «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань»
Мария ВЛАСОВА
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Пострадавшие в ДТП в Тульской области пассажиры микроавтобуса могут получить страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика.

Напомним, 9 сентября на 83 км дороги «КалугаТулаМихайловРязань» произошло ДТП с участием автомобилей «Шевроле Круз» и «Форд Транзит».

Легковушка проехала перекресток на красный свет светофора, в результате чего произошло столкновение с маршруткой. От удара «Форд» перевернулся. В аварии пострадали пассажиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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