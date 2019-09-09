2019-09-09T14:57:47+03:00
Происшествия

В Тульской области столкнулись микроавтобус и легковушка: пострадали 10 человек

Автомобиль въехал в микроавтобус на перекрестке, отчего тот опрокинулся на бок
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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9 сентября на 83 км дороги "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань" столкнулись автомобиль "Форд Транзит" и "Шевроле Круз", двигавшийся в южном направлении по трассе М2 "Крым".

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

После столкновения пассажирский микроавтобус опрокинулся.

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

По предварительным данным, в результате аварии пострадали 10 человек из двух машин. Известно, что "Форд" перевозил пассажиров по маршруту "Алешня-Тула".

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

- На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы отдела полиции, - сообщили в УМВД России по Тульской области.

Пострадавшим оказывают помощь, также устанавливаются причины ДТП. На указанном участке дороги организуют дорожное движение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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