В Тульской области столкнулись микроавтобус и легковушка: пострадали 10 человек
9 сентября на 83 км дороги "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань" столкнулись автомобиль "Форд Транзит" и "Шевроле Круз", двигавшийся в южном направлении по трассе М2 "Крым".
Фото: Алексей ФОКИН
После столкновения пассажирский микроавтобус опрокинулся.
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
По предварительным данным, в результате аварии пострадали 10 человек из двух машин. Известно, что "Форд" перевозил пассажиров по маршруту "Алешня-Тула".
Фото: Алексей ФОКИН
- На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы отдела полиции, - сообщили в УМВД России по Тульской области.
Пострадавшим оказывают помощь, также устанавливаются причины ДТП. На указанном участке дороги организуют дорожное движение.
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ИСТОЧНИК KP.RU