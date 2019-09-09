В Тульской области столкнулись микроавтобус и легковушка: госпитализировали пять человек

9 сентября на 83 км дороги "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань" столкнулись "Форд Транзит" и "Шевроле Круз". Автомобиль на перекрестке въехал в микроавтобус, отчего тот перевернулся на бок.

В результате ДТП пострадали люди в двух транспортных средствах. К месту аварии выехали 4 бригады скорой медицинской помощи. Врачи оказали пострадавшим первую медицинскую помощь.

- Девять человек, пострадавших в аварии, доставлены в Тульскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Все они осмотрены врачами. Принято решение о госпитализации пятерых пострадавших, - сообщили в министерстве здравоохранения Тульской области.

О состоянии госпитализированных можно будет говорить после того, как врачи проведут все необходимые диагностические обследования. Еще четверых направили на амбулаторное лечение по месту жительства. В стационарном лечении они не нуждаются.