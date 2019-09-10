После ДТП с микроавтобусом на трассе в Тульской области пять человек госпитализировали

СЕГОДНЯ 10:49 2019-09-10T10:49:48+03:00

Четверо человек в стационарном лечении не нуждаются

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После ДТП с микроавтобусом "Форд Транзит" и легковушкой "Шевроле Круз" на трассе «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» пять человек госпитализировали.

- О состоянии госпитализированных можно будет говорить после того, как врачи проведут все необходимые диагностические обследования, - сообщили в министерстве здравоохранения Тульской области. - Четверо человек в стационарном лечении не нуждаются, направлены на амбулаторное лечение по месту жительства.

Напомним, ДТП произошло 9 сентября. Автомобиль въехал в микроавтобус на перекрестке, отчего тот опрокинулся на бок. "Форд" перевозил пассажиров по маршруту "Алешня-Тула". Пострадали люди в двух машинах.

ИСТОЧНИК KP.RU