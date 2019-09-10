Делегация Тулы провела встречу с правительством города Иньчуань

СЕГОДНЯ 09:21 2019-09-10T10:31:19+03:00

Были проведены переговоры по сотрудничеству в сфере инвестиций, здравоохранения, сельского хозяйства и экологии

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Делегация Тулы посетила город Иньчуань и провела встречу с правительством города во главе с секретарем народного собрания Цзо Синьцзюнь.

Мэрию города представлял Хан Жианглонг. Во встрече принимали участие представители комитетов по инвестициям и экологии, окружающей среде и международному сотрудничеству, а так же логистического парка и льготной экономической зоны.

Исполнительный директор Цзя Жуйцян, международной компании SLC GROUP отметил важность сотрудничества в реализации многих инвестиционных проектов с Тульским регионом и Фонд развития социально-экономических взаимоотношений между Россией и Китаем им. Архипова И.В.

Были проведены переговоры по сотрудничеству в сфере инвестиций, здравоохранения, сельского хозяйства и экологии. Входе встречи отмечалось, что у наших народов давние связи по взаимодействию в экономике и культуре. В завершении встречи туляки передали традиционные сувениры Тулы и в знак бизнес- сотрудничества летопись тульского предпринимательства.

- Первый глава города Ларион Лугинин уже в 17 веке вместе с отцом торговал с Китаем, а это говорит о давних экономических связей которые нужно развивать, - подчеркнул инвестиционный уполномоченный города Тула Николай Летюшов.

- Тульская делегация принята была и представителями народного собрания и мэрии города, а так же партийным руководством КПК, что говорит о большом влиянии которое удивляет Китайская сторона к сотрудничеству с Тульским регионом, - отметил председатель Тульского регионального отделения " ОПОРА РОССИИ" Михаил Глухов.

ИСТОЧНИК KP.RU