Делегация Тулы приняла участие в ЭКСПО Китая и арабских стран

СЕГОДНЯ 11:21 2019-09-09T11:21:56+03:00

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Делегация Тулы приняла участие в четвертом ЭКСПО Китая и арабских стран, который открылся в Иньчуане, административном центре Нинся-Хуэйского автономного района /Северо-Западный Китай/.

Программа ЭКСПО включает торговые ярмарки, а также форумы на темы инфраструктуры, "Интернет плюс здравоохранение", высоких технологий, современного сельского хозяйства, логистики, туризма, цифровой экономики, промышленной кооперации.

- Мы приглашены на форум правительством города Иньчяня и здесь ощущается сила международного взаимодействия столицы провинции Нинся-Хуэйского автономного района. Данный опыт будет полезен и нашему регионы, как и проекты, которые представлены на выставке, - отметил член делегации и председатель Тульского регионального отделения "ОПОРА РОССИИ" Михаил Глухов.

ИСТОЧНИК KP.RU