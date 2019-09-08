В полумарафоне "Оружейная столица" приняли участие сотни туляков

8 Сент. 14:13 2019-09-09T10:11:32+03:00

Забег и экскурсия по городу состоялись в рамках празднования Дня города

Изменить размер текста: A A

Мероприятия, приуроченные ко Дню города, стартовали в оружейной столице 7 сентября. Начало полижил полумарафон, в котором приняли участие сотни туляков.

Забег проходил на разные дистанции: 5, 10 и 21,1 километры. Полумарафон «Оружейная столица» совмещал забег и экскурсию по центру города, так как маршрут забега лежал по историческому центру Тулы и участники могли посмотреть основные достопримечательности.

ИСТОЧНИК KP.RU