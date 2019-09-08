Шашлыки, плов, блюда из картошки: чем накормили туляков на Дне города

СЕГОДНЯ 13:04 2019-09-08T13:04:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Праздничные мероприятия , приуроченный ко Дню города, состоялись в ятуле в субботу , 7 сентября. Самым вкусным моментом праздника стал гастрофестиваль на Крестовоздвиженской площади. Туляки могли попробовать и приобрести блюда тульских кулинаров. В меню встречался и ароматный шашлык, и узбекский плов, и разнообразные блюда из картофеля. Завершился праздник масштабным чаепитием с тульскими лакомствами. Пироги с разными начинками, белевская пастила, большой ассортимент мармелада, - все угощения пошли на ура!

ИСТОЧНИК KP.RU