Шашлыки, плов, блюда из картошки: чем накормили туляков на Дне города
В историческом центре Тулы состоялся масштабный гастрономический фестиваль
Гастрономический фестивальФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
Праздничные мероприятия , приуроченный ко Дню города, состоялись в ятуле в субботу , 7 сентября. Самым вкусным моментом праздника стал гастрофестиваль на Крестовоздвиженской площади. Туляки могли попробовать и приобрести блюда тульских кулинаров. В меню встречался и ароматный шашлык, и узбекский плов, и разнообразные блюда из картофеля. Завершился праздник масштабным чаепитием с тульскими лакомствами. Пироги с разными начинками, белевская пастила, большой ассортимент мармелада, - все угощения пошли на ура!
ИСТОЧНИК KP.RU