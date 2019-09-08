В центре Тулы в массовом ДТП с участием грузовой "Газели" пострадал ребенок
Мальчику вызвали скорую
Изменить размер текста:
Дорожно-транспортное происшествие с участием сразу пяти автомобилей произошло в центре Тулы 7 сентября. На пересечении проспекта Ленина и Льва Толстого столкнулись паровозиком 4 легковых автомобиля и грузовая "Газель". Известно, что в результате ЧП небольшие повреждения получил маленький мальчик, который в момент ДТП находился в одной из легковушек. Причины ДТП устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU