На Дне города в Туле свое мастерство показала команда флайбордистов
Захватывающее водное шоу развернулось на реке Упе в субботу 7 сентября
Шоу флайбордистов на реке УпеФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
Яркий и вкусный праздник Дня города вошел в топ3 опен-эйров России. И неслучайно: празднование дня города проходидо на нескольких площадках и поразило своим размахом. Старт празднику дал полумарафон "Оружейная столица", продолжился гастрономическим фестивалем в историческом центре города, а кульминацией праздника на Казанской набережной стало водное шоу. Перед туляками выступила команда сборной России по флайтборду. Спортсмены поднимались на огромную высоту при помощи мощного потока воды и уже в воздухе проделывали фееричные трюки.
ИСТОЧНИК KP.RU