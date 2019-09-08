На Дне города в Туле свое мастерство показала команда флайбордистов

СЕГОДНЯ 12:50 2019-09-08T12:50:41+03:00

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Яркий и вкусный праздник Дня города вошел в топ3 опен-эйров России. И неслучайно: празднование дня города проходидо на нескольких площадках и поразило своим размахом. Старт празднику дал полумарафон "Оружейная столица", продолжился гастрономическим фестивалем в историческом центре города, а кульминацией праздника на Казанской набережной стало водное шоу. Перед туляками выступила команда сборной России по флайтборду. Спортсмены поднимались на огромную высоту при помощи мощного потока воды и уже в воздухе проделывали фееричные трюки.

ИСТОЧНИК KP.RU