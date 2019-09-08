Празднование Дня города в Туле завершилось праздничным салютом
Основные мероприятия в оружейной столице состоялись 7 сентября
Праздничный фейерверкФото: Алексей ФОКИН
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Тула с размахом отметила День города-героя Тулы. Праздничные мероприятия развернулись на нескольких площадках. Кульминацией праздника стало выступление на главной площади Александра Иванова и рок-группы "Рондо". Концерт проходил под залпы фейерверка. В этом году салют был запущен с двух точек: это территория Тульского кремля и плоты на реке Упе.
Отметим, что кульминацией Дня города также стал гастрономический фестиваль на Крестовоздвиженской площади.
ИСТОЧНИК KP.RU