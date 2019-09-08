Празднование Дня города в Туле завершилось праздничным салютом

СЕГОДНЯ 12:30 2019-09-08T12:38:57+03:00

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Тула с размахом отметила День города-героя Тулы. Праздничные мероприятия развернулись на нескольких площадках. Кульминацией праздника стало выступление на главной площади Александра Иванова и рок-группы "Рондо". Концерт проходил под залпы фейерверка. В этом году салют был запущен с двух точек: это территория Тульского кремля и плоты на реке Упе.

Отметим, что кульминацией Дня города также стал гастрономический фестиваль на Крестовоздвиженской площади.

ИСТОЧНИК KP.RU