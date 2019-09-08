Делегация  из Тулы посетила город Иньчуань

СЕГОДНЯ 01:27 2019-09-08T01:30:21+03:00

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Во встрече принимали участие представители комитетов по инвестициям и экологии, окружающей среде и международному сотрудничеству, а также логистического парка и льготной экономической зоны. Исполнительный директор Цзя Жуйцян, международной компании SLC GROUP отметил важность сотрудничества в реализации многих инвестиционных проектов с Тульским регионом и Фонд развития социально-экономических взаимоотношений между Россией и Китаем им. Архипова И.В. Были проведены переговоры по сотрудничеству в сфере инвестиций, здравоохранения, сельского хозяйства и экологии. Входе встречи отмечалось, что у наших народов давние связи по взаимодействию в экономике и культуре. В завершении встречи туляки передали традиционные сувениры Тулы и в знак бизнес- сотрудничества "Летопись тульского предпринимательства". - Первый глава города Ларион Лугинин уже в 17 веке вместе с отцом торговал с Китаем, а это говорит о давних экономических связях, которые нужно развивать,- отметил инвестиционный уполномоченный города Тула Николай Летюшов. - Тульская делегация принята была и представителями народного собрания и мерии города, а также партийным руководством КПК, что говорит о большом влиянии, которое уделяет китайская сторона к сотрудничеству с Тульским регионом, - отметил председатель Тульского регионального отделения " ОПОРА РОССИИ" Михаил Глухов.

ИСТОЧНИК KP.RU