В Туле состоялось закрытие сезона на "Газоне"

СЕГОДНЯ 09:57 2019-09-06T17:22:03+03:00

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"ГАЗОН" закрылся, но обязательно обещал вернуться. Официальные заключительные мероприятия прошли на Казанской набережной в Туле. Стоит отметить, что подарки для туляков и гостей города лились рекой. В пятницу состоялся розыгрыш бодьших призов: каждые полчаса разыгрывались абонемент в спортзал, туристическая палатка, самокат, косметические наборы и даже годовой запас бургеров. Закрытие сезона венчала дискотека под названием "Назад в будущее - хитами прошлого" и праздничный фейерверк.

ИСТОЧНИК KP.RU